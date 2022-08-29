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ميلان يبرم صفقة دفاعية من الدوري الألماني

تاريخ النشر: 29/08/2022 - 23:54

ميلان يبرم صفقة دفاعية من الدوري الألماني
اللاعب الألماني مالك ثياو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبرم فريق آيه سي ميلان الإيطالي صفقة دفاعية من شالكه الألماني، حسب ما أعلن الأول بشكل رسمي، الإثنين.

وجاء في بيان للفريق الإيطالي عبر موقعه الرسمي، أن "المدافع الألماني مالك ثياو (21 عاما) وقع عقدا لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2027".

وكانت بداية مسيرة اللاعب الذي ولد في دولسدورف مع فورتونا دوسلدورف، ثم انتقل إلى باير ليفركوزن ومنه إلى بوروسيا مونشنغلادباخ، وأخيرا شالكه.

وظهر ثياو لأول مرة مع شالكه في عام 2020، وخاض 61 مباراة مع النادي الملكي الألماني، وسجل ثلاثة أهداف.

ولعب ثياو ثماني مباريات مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاما وسجل هدفين، وفاز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما في عام 2021.

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#ميلان
#مالك ثياو
#شالكه

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