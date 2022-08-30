ماني: أشعر وكأنني منذ فترة طويلة جدا مع بايرن

تحدث النجم السنغالي، ساديو ماني، عن هدفه الرئيسي مع بايرن ميونخ الألماني منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغادر ماني ليفربول الإنجليزي عقب نهاية الموسم المنصرم، وانضم إلى الفريق البافاري الذي أحرز معه 4 أهداف في أول 5 مباريات هذا الموسم بكافة البطولات.

وذكر ماني في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أنه "أشعر وكأنني هنا منذ فترة طويلة جدا".

وأعرب الدولي السنغالي عن أمله في إسعاد الجماهير البافارية وجعلها فخورة في نفس الوقت، عبر تحقيق أقصى النجاحات مع الفريق.

وشدد صاحب الـ30 عاما على أن هذا الأمر يعد حافزا ودافعا له، لبذل قصارى جهده كل يوم على أرض الملعب.