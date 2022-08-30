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نابولي يضع شرطا مقابل ضم كريستيانو رونالدو

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 17:52

نابولي يضع شرطا مقابل ضم كريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

تحوم الشكوك حول مصير النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل اقتراب انتهاء موعد الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى وكيل اللاعب، خورخي مينديز، إلى نقله لفريق نابولي الإيطالي، علمًا أن عقده مع "الشياطين الحمر" ينتهي في صيف 2023 وهو يتضمن إمكانية التمديد لموسم آخر.

ويريد كريستيانو الانتقال إلى فريق ينافس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب ما نقلت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالي، فإن مينديز يعمل الآن على صيغة مختلفة لنقل رونالدو إلى نابولي، حيث لن يبرم صفقة تبادلية بين الفريقين تتضمن فيكتور أوسمين وكريستيانو.

ولفتت إلى أن أوسمين بات خارج المفاوضات الآن، وسيبقى في نابولي بشكل مؤكد.

وكشفت أن مينديز يتفاوض على إعارة رونالدو فقط إلى نابولي لمدة موسم واحد.

وذكرت الصحيفة نفسها، أن "رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، يرحب بصفقة رونالدو، بشرط أن يشارك اليونايتد في دفع راتبه".

وكان إيدو أجيري، الصحافي المقرب من رونالدو، قد أكد في الأيام الماضية أن رونالدو لن ينضم إلى نابولي.

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#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد
#نابولي

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