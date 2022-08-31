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تشيلسي يتعاقد مع مدافع ليستر سيتي

تاريخ النشر: 31/08/2022 - 18:00

تشيلسي يتعاقد مع مدافع ليستر سيتي
اللاعب الفرنسي ويسلي فوفانا (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعاقد تشيلسي الإنجليزي اليوم، الأربعاء، بشكل رسمي مع مدافع ليستر سيتي، الفرنسي ويسلي فوفانا؛ حسب ما أعلن الأول.

وقالت تقارير صحفية، إن عقد فوفانا يمتد لمدة 7 سنوات، مقابل قيمة تقارب 82 مليون يورو.

وجاء في إعلان تشيلسي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهلا ويسلي".

وذكر فوفانا، أن "اليومين الماضيين كانا عظيمين حقا بالنسبة لي وأنا سعيد جدا، لقد تدربت هذا الصباح مع الفريق وهذا حلم بالنسبة لي، أنا متحمس جدا لبدء اللعب من أجل الجماهير والفريق".

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#تشيلسي
#ويسلي فوفانا
#ليستر سيتي

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