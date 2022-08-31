مانشستر سيتي يقترب من إبرام صفقته الخامسة

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من إبرام صفقته الخامسة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، إن السيتي سيحسم صفقة مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، مانويل أكانجي، مقابل 17.5 مليون يورو، أي أقل بأربعة ملايين ما دفعه دورتموند لبازل من أجل ضمه في العام 2018.

وأضافت الصحيفة، أن عقد أكانجي مع دورتموند، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع الفريق الألماني لقبول عرض مانشستر سيتي.

ولعب أكانجي 158 مباراة رسمية مع بوروسيا دورتموند، وتوج معه بكأس ألمانيا في عام 2021، وكأس السوبر الألماني عام 2020، كما مثل منتخب بلاده في 41 مباراة دولية.