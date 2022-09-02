الإصابة تحرم آرسنال من المصري النني لعدة شهور

سيغيب اللاعب المصري، محمد النني، عن الملاعب لعدة شهور بسبب الإصابة؛ حسب ما أعلن مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، اليوم الجمعة.

وتطرق أرتيتا في مؤتمر صحافي إلى إصابة النني ولاعب الوسط الآخر، الغاني توماس بارتي، بالقول "بالنسبة للنني نتحدث عن عدة شهور، أما بارتي فنأمل في أسابيع أو أقل من ذلك"، حيث أصيب النني بقدمه في المباراة أمام فولهام، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبّر أرتيتا عن سعادته من فترة الانتقالات الصيفية، رغم فشل التعاقد مع لاعب وسط أستون فيلا البرازيلي، دوغلاس لويز، في اليوم الأخير قبل إغلاق الميركاتو. ووفق التقارير، عرض آرسنال 28 مليون دولار لضم لويز، لكن فيلا رفض هذه المقاربة.

وتابع أرتيتا "قام النادي بعمل رائع لجلب اللاعبين الذين أردناهم. أجرينا الانتقالات باكرا نوعا ما، لكن للأسف في آخر 72 ساعة، أصيب توماس بارتي في نفس مكان المرة الماضية، ثم تعرض مو النني لإصابة طويلة الأمد وتعين علينا الرد في السوق".

وكان آرسنال الذي ينفرد راهنا بالصدارة قد استقدم من مانشستر سيتي بطل الدوري المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس والظهير الأيسر الأوكراني ألكسندر زينتشنكو، بالإضافة إلى البرازيلي ماركينيوس من ساو باولو، البرتغالي فابيو فييرا من بورتو والحارس الأميركي مات تيرنر.

ويخوض آرسنال أول امتحان جدي هذا الموسم عندما يحل على مانشستر يونايتد الأحد، وذلك بعد فوزه في مبارياته الخمس هذا الموسم في الدوري.