برشلونة يعزز دفاعه بضم لاعب جديد

تعاقد برشلونة الإسباني مع الظهير الأيسر، ماركوس ألونسو، أمس الجمعة، وذلك بعقد يمتد لمدة عام بعدما فسخ اللاعب عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

وجاء في بيان برشلونة، أن "ألونسو سيوقع عقدا لغاية 30 حزيران/يونيو 2023، وستبلغ قيمة الشرط الجزائي 50 مليون يورو".

وسيدعم ألونسو خط دفاع برشلونة الذي ضم أيضا يوم الخميس الظهير الأيمن، هيكتور بيليرين.

ولعب ألونسو 6 مواسم في تشيلسي، بعدما ناشط في صفوف بولتون وسندرلاند بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفيورنتينا في الدوري الإيطالي.

وعمل برشلونة بقوة على تعزيز صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي، بعد موسم عانى فيه من كبوات متكررة، على الصعيدين المحلي والأوروبي.