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مفاجأة: كريستيانو يتوصل لاتفاق مع فريقه الجديد

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 20:54

مفاجأة: كريستيانو يتوصل لاتفاق مع فريقه الجديد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

توصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى اتفاق شفهي يقضي برحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي وفنربخشه التركي لمواصلة مسيرته هناك.

ووفقا لصحيفة "Ajansspor" التركية، فإن فنربخشه توصل إلى اتفاق شفهي مع كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، كان حاسما في إقناع الدون.

ويمر رونالدو بفترة صعبة مع مانشستر يونايتد، بعد أن أصبح لاعبا بديلا في تشكيلة المدرب إريك تين هاج.

جدير بالذكر، أن هناك العديد من الأندية التي رفضت التعاقد مع رونالدو هذا الصيف، وهم تشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد ونابولي، بالإضافة إلى ناديه الأول سبورتينغ لشبونة.

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#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد
#فنربخشه

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