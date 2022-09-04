ليفاندوفسكي يحقق إنجاز كريستيانو في الليغا

تمكن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، من تحقيق إنجاز في الدوري الإسباني رفقة فريقه برشلونة بعدما تمكن من زيارة شباك إشبيلية مساء أمس، السبت، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق الكاتالوني في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي سجل 5 أهداف خلال 4 مباريات في الليغا، وأصبح ثالث لاعب يحقق هذا السجل أو أكثر في أول 4 مباريات في الليغا في القرن الـ21، بعد كريستيانو رونالدو في 2009 (5 أهداف)، ورادميل فالكاو في 2011 (5 أهداف).

وانتهت المباراة بفوز البارسا بثلاثية نظيفة، ليرفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 10 نقاط في وصافة جدول ترتيب الليغا، ويتجمد رصيد إشبيلية عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.