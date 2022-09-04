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ماذا قال كلوب عن تراجع تهديف صلاح؟

تاريخ النشر: 04/09/2022 - 10:32

ماذا قال كلوب عن تراجع تهديف صلاح؟
كلوب وصلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

استبعد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن يكون تعديلا تكتيكيا وراء تراجع معدل تهديف النجم المصري، محمد صلاح.

وأحرز صلاح هدفين في مباريات فريقه الست منذ بداية الموسم الكروي 2022-2023، وقد فشل في التسجيل في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون التي انتهت بالتعادل السلبي مساء أمس.

ويرى المراقبون، أن صلاح يلعب على الجناح بشكل أكبر من ذي قبل، من أجل إفساح المجال لتألق المهاجم الجديد داروين نونيز، لكن كلوب لا يعتقد أن هذا مقصود.

وقال كلوب في تصريحات نقتها صحيفة "ليفربول إيكو": "الأمر ليس مختلفا عن مواسم أخرى. لست متأكدا. نريد أن يكون مو في هذا الموقع، لكننا كنا دائمًا نضعه في مركز وسطي أيضًا".

وأضاف: "أمام إيفرتون بشكل خاص أردنا استخدامه بشكل مركزي قليلا ولكن لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتدريب بشكل واضح".

وتابع كلوب "لقد تعافينا فقط (من المباراة الماضية). تحدثنا كثيرًا عن ذلك، لست متأكدًا من أنني كنت واضحًا بدرجة كافية في الشوط الأول، لم نفعل بالضبط ما أردناه".

وختم "عندما عاد مو أو لوتشو (لويس دياز) بعد تمريرتين أو 3 تمريرات، تمتعا بحرية تامة بين الخطوط، لأن داروين أبقى الخط الأخير في الخلف مشغولا بشكل واضح".

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#ليفربول
#يورغن كلوب
#محمد صلاح
#الدوري الإنجليزي

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