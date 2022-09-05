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هالاند يبرر سبب رفض الانتقال إلى ريال مدريد!

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 08:47

هالاند يبرر سبب رفض الانتقال إلى ريال مدريد!
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، إلى سبب عدم الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم هالاند إلى السيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بصفقة بلغت 75 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأخير.

وسئل هالاند "كيف يمكنك أن تقول لا لناد أسطوري مثل ريال مدريد؟".

وأجاب هالاند بعد ثوانٍ من الصمت والابتسامة "سؤال جيد.. لا يمكنك فعل ذلك".

وفي تلك اللحظة، قال والد هالاند "لدينا معيار وضعناه في الاعتبار.. من يحتاج إلى مهاجم؟ لذا حصل مانشستر سيتي على 10/10.. إنه الخيار المثالي".

وأضاف والد هالاند "ريال مدريد حصل على 5 أو 6 درجات فيما يتعلق بحاجته لمهاجم، بسبب ما يقدمه كريم بنزيمة الآن.. ووجود احتمالية بالتعاقد مع مبابي".

واختتم:"كان قرار هالاند بالانتقال إلى النادي الذي يحتاجه بشكل ضروري منذ الدقيقة الأولى.. في مدريد كان لديهم بنزيمة وشكوك حول مبابي، وعلى الناحية الأخرى، استوفى مانشستر سيتي كل الشروط".

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#إيرلينغ هالاند
#ريال مدريد
#مانشستر سيتي

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