منتخب المغرب يتلقى ضربة قوية قبل مونديال قطر

عرب ٤٨ / أ ف ب

خضع مدافع نابولي الإيطالي، آدم ماسينا، لعملية جراحية في الركبة ستجبره على الابتعاد عن بطولة كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر.

وجاء في بيان أودينيزي، أن "اللاعب المغربي آدم ماسينا خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي لركبته اليمنى. تمت العملية بنجاح في روما من قبل البروفيسور مارياني في عيادة فيلا ستيوارت"، معربا عن "أطيب تمنيات جميع أفراد عائلة أودينيزي بالشفاء العاجل لآدم".

ويعتبر غياب ماسينا عن المونديال ضربة موجعة ثانية للمنتخب المغربي بعد تأكيد غياب مهاجم خنت البلجيكي طارق تيسودالي للسبب ذاته مطلع آب/أغسطس الماضي عقب مباراة فريقه ضد سانت تروندن في الدوري المحلي.

وتعرض ماسينا إلى الإصابة في المباراة ضد فيورنتينا في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي في 31 آب/أغسطس الماضي.

وجاء خبر غياب ماسينا عن المونديال عشية إعلان المدرب الجديد لأسود الأطلس وليد الركراكي عن التشكيلة الأولية لخوض مباراتين دوليتين وديتين إعداديتين للعرس العالمي أواخر الشهر الحالي في إسبانيا ضد تشيلي في برشلونة والباراغواي في إشبيلية.

وسيخلق غياب ماسينا مشكلة أمام الناخب المغربي في مركز المدافع الأيسر حيث يعاني أسود الأطلس من غياب لاعبين متمرسين حيث اضطر مدرباه السابقان الفرنسي هيرفيه رونار والبوسني وحيد خليلودجيتش إلى اختيار المدافع الأيمن لباريس سان جيرمان أشرف حكيمي لشغله.

وكان ماسينا البالغ من العمر 28 عاما انتقل إلى أودينيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من واتفورد الإنجليزي، بعدما وقع على عقد مدته 3 سنوات، ينتهي صيف سنة 2025.