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باريس سان جيرمان يستغني عن إيكاردي

تاريخ النشر: 07/09/2022 - 23:27

باريس سان جيرمان يستغني عن إيكاردي
اللاعب الأرجنتيني، إيكاردي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تخلص باريس سان جيرمان الفرنسي من لاعبه الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، بعدما أعلن رحيله إلى الدوري التركي على سبيل الإعارة.

ورجحت تقارير سابقة رحيل إيكاردي خصوصًا وأنه لن يكون ضمن حسابات مدرب الفريق، كريستوف جالتيه.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن "صفقة انتقال ماورو إيكاردي إلى غلطة سراي قد حسمت".

وأضاف أن "إيكاردي سافر إلى إسطنبول بعد توقيع اتفاقية الإعارة مع سان جيرمان".

وختم "سيدفع باريس سان جيرمان الجزء الأكبر من راتب إيكاردي خلال الإعارة، كما أن اللاعب الأرجنتيني وافق على الشروط الشخصية للعقد مع غلطة سراي قبل أيام والآن اكتملت الصفقة".

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#ماورو إيكاردي
#باريس سان جيرمان
#غلطة سراي

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