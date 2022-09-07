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تشيلسي يقيل مدربه توخيل

تاريخ النشر: 07/09/2022 - 22:54

تشيلسي يقيل مدربه توخيل
المدرب الألماني توماس توخيل (Gettyimages)
عرب ٤٨

أقال تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، مدربه الألماني توماس توخيل وذلك بعد الخسارة أمام دينامو زغرب بهدف يتيم في دوري أبطال أوروبا؛ حسب ما أعلن الفريق بشكل رسمي.

وأكد تشيلسي في بيان له إقالة توخيل من منصبه والبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق.

وقال تشيلسي في بيانه "مع وصول الملاك الجدد إلى النادي منذ 100 يوم، ومع استمرارهم في العمل الجاد للمضي قدمًا بالنادي، يعتقدون أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء التغيير".

وأضاف البيان "سيتولى طاقم تدريب تشيلسي مسؤولية قيادة الفريق للتحضير لمبارياتنا المقبلة، وسيتحرك النادي بسرعة لتعيين مدرب جديد".

وأكمل "لن يكون هناك أي تعليق آخر حتى يتم تعيين مدرب جديد".

جدير بالذكر أن تشيلسي توج مع توخيل بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

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#توماس توخيل
#تشيلسي

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