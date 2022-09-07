ماذا قال مدرب ريال مدريد عن إصابة بنزيمة؟

قال مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، إن إصابة نجم الفريق الفرنسي كريم بنزيمة خلال مباراة سيلتيك، الليلة الماضية، غير مقلقة.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثية نظيفة "لا يبدو الأمر خطيرا بعد التقييم الأولي، لكن علينا أن ننتظر إلى الأربعاء".

وأشار إلى أن بنزيمة سيخضع إلى الفحوصات الحاسمة الأربعاء بهدوء.

وأشاد أنشيلوتي بفوز فريقه على مضيفه سيلتيك، واصفا المباراة بالاستعراضية في مستهل منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف "لقد عانينا وطبيعي أن تعاني في سيلتيك بارك، ولا يمكن أن أغضب من هذا الفريق، لأنه على الرغم من المعاناة في أول 45 دقيقة، كان الشوط الثاني عبارة عن حفل استعراضي".

ولم يمر أداء البلجيكي، إيدين هازارد، دون أن يلاحظه مدربه الذي أكد أنه "كان حاسما".