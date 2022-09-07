مدرب السيتي: لدينا أرقام لا تصدق في تسجيل الأهداف

أبدى مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، سعادته بعد فوز فريقه على إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة، الليلة الماضية، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر غوارديولا في تصريحات نقلتها الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه "من حيث النتيجة، نعم أنا راض، أردنا الهجوم بسرعة كبيرة. عندما كانوا يلعبون بشكل أفضل، سجلنا الهدف الثاني بعمل رائع من فيل. بعد ذلك، كان الأمر سهلا".

وعن إيرلينغ هالاند الذي سجل ثنائية في اللقاء، رافع رصيده إلى 12 هدفا بكافة المسابقات منذ بداية الموسم، قال "أعتقد أن أرقامه خلال مسيرته، وليس هنا فقط، متشابهة تمامًا. لذلك فهو يتمتع بإحساس لا يصدق أمام المرمى".

وأشار مدرب مانشستر سيتي إلى أنه "لدينا أرقام لا تصدق في تسجيل الأهداف، لذلك نريد الاستمرار على هذا النحو. معركة أخرى يوم السبت المقبل ضد توتنهام، لذلك آمل أن يواصل تسجيل الأهداف".

وأشاد غوارديولا بنجمه الشاب فيل فودين الذي سجل هدفا، قائلا "لدى فيل شيئًا لا يُصدق، في الآونة الأخيرة لم يلعب بشكل جيد مثل المعتاد. لكنه سيقوم بعمله دائمًا وسيركض دائمًا ويقاتل دائمًا من أجل الفريق".

وعن أداء مدافعه الجديد مانويل أكانجي الذي خاض مباراته الأولى مع السيتي، قال "جيد حقًا. لقد تدرب ليومين ونصف فقط، لا شيء أكثر من ذلك. لكننا كنا نعلم أنه قوي وذكي بالكرة. سيتي جلب لي وللنادي لاعبًا رائعًا".