سان جيرمان يعير إيكاردي إلى غلطة سراي

انتقل المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، إلى غلطة سراي التركي معارًا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن الناديان، أمس الخميس.

ويخرج إيكاردي (29 عامًا) من باريس بعد موسمين مخيبين في العاصمة الفرنسية.

وكان في استقبال اللاعب وعائلته حشد من المشجعين، مساء الأربعاء، في مطار أتاتورك في إسطنبول، قبل 24 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات في تركيا.

وأعلن غلطة سراي في بيان أنه سيدفع 750 ألف يورو من راتب اللاعب السنوي البالغ 6.75 ملايين يورو.

وبعدما انضم إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة من إنتر الإيطالي في عام 2019، عرف إيكاردي الذي تأسس في برشلونة الاسباني، بدايات قوية ما دفع إدارة نادي العاصمة المملوك قطريا إلى التعاقد معه نهائيا في عام 2020 مقابل صفقة قدرت حينها بـ50 مليون يورو، غير أن علاقته المتوترة مع زوجته ووكيلة أعماله، واندا نارا، أثرت كثيرا على مغامرته في سان جيرمان، ليخسر مركزه الأساسي في التشكيلة ويكتفي بفتات الدقائق.

وسجل مهاجم سمبدوريا (2011-2013) وإنتر (2013-2020) السابق 38 هدفا في 92 مباراة بقميص سان جيرمان في مختلف المسابقات، منها خمسة أهداف فقط في الموسم الماضي.

واحتل غلطة سراي الأكثر تتويجا في تركيا، المركز الثالث عشر في الدوري الموسم الماضي، في أسوأ ترتيب في تاريخه.