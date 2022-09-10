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ريال مدريد يتصدر قائمة الفرق الأكثر قيمة عالميا

تاريخ النشر: 10/09/2022 - 09:08

ريال مدريد يتصدر قائمة الفرق الأكثر قيمة عالميا
لاعبو ريال مدريد (Gettyimages)
عرب ٤٨

اعتلى فريق ريال مدريد الإسباني صدارة قائمة "فوربس" لفرق كرة القدم الأكثر قيمة عالميا، متقدما على غريمه التقليدي برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاء في قائمة "فوربس"، التي تتناول آخر 12 شهرا، أن باريس سان جيرمان يعد الفريق الذي ارتفعت قيمته بشكل أكبر في أفضل 10 أندية لكرة القدم بنسبة 280% في 5 أعوام.

وتناولت المجلة 50 مؤسسة رياضية أكثر قيمة في العالم، بينها 8 في كرة القدم.

وتبلغ قيمة النادي الإسباني، الذي توج بـ14 لقبا كبطل أوروبا، 5 مليارات و100 مليون دولار، ما يتجاوز مبلغ 5 مليارات دولار التي يقدر بها برشلونة الذي كان يتولى الصدارة في القائمة السابقة.

وتضم قائمة أكثر عشرة أندية قيمة مانشستر يونايتد (4 مليارات و600 مليونا) وليفربول (4 مليارات و450 مليونا)، وبايرن ميونخ (4 مليارات و280 مليون)، ومانشستر سيتي بـ4 مليارات و250 مليونا، وباريس سان جيرمان بـ3 مليارات و200 مليون، وتشيلسي بـ3 مليارات و100 مليون.

ويختتم القائمة يوفنتوس بمليارين و450 مليونا وتوتنهام بمليارين و350 مليونا.

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#ريال مدريد
#برشلونة
#مانشستر يونايتد
#فوربس

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