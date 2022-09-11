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أزمة مشجع تخطف الأنظار في مباراة برشلونة: ماذا حل به؟

تاريخ النشر: 11/09/2022 - 08:53

أزمة مشجع تخطف الأنظار في مباراة برشلونة: ماذا حل به؟
لاعبو برشلونة قلقون على مصير المشجع (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، سعادته بعد الفوز على قادش بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الليغا.

وشهدت دقائق المباراة الأخيرة تعرض أحد المشجعين لأزمة صحية، على إثرها قرر الحكم إيقاف اللعب في الدقيقة 82، قبل أن يتم إسعاف المصاب والعودة لاستكمال اللقاء من جديد.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة إن "الأزمة التي حدثت للمشجع كانت مزعجة للغاية للجميع، والصحة والحياة فوق أي شيء آخر".

(Gettyimages)

وأضاف "لحسن الحظ تمكنا من إنعاش الشخص المصاب ونشكر الله أنه آمن وسليم، واعتقدنا أنه من الأفضل لكلا الفريقين استكمال المباراة، ونأمل الشفاء العاجل للمصاب".

وتابع تشافي "لقد كانت مسألة إنسانية، وليس أي شيء آخر، وحاولنا جميعًا المساعدة".

وعن تعديلات التشكيل الأساسي قال "نحاول التعامل جيدًا مع عدد الدقائق، لأن لدينا مباراة كل ثلاثة أيام".

وأتم "حققنا فوزا مهما في ملعب صعب، وصنعنا الفرص وسيطرنا على اللعب وأضفنا 3 نقاط وضعتنا في مقدمة جدول الترتيب".

وبهذا الفوز قفز برشلونة لصدارة جدول ترتيب الليغا، برصيد 13 نقطة بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد قادش بدون نقاط في المركز الأخير.

بودكاست عرب 48

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#مباراة برشلونة
#تشافي هيرنانديز
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