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كريستيانو يصر على الرحيل عن مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 00:01

كريستيانو يصر على الرحيل عن مانشستر يونايتد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

يصر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الموسم بعدما لم ينجح في ذلك خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كريستيانو مع اليونايتد في صيف 2023، وهو يتضمن إمكانية التمديد لموسم آخر.

وحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الخطة الرئيسة لرونالدو كانت الرحيل في الصيف الماضي، لكنها لم تتحقق بعد فشل انتقاله إلى فرق تشيلسي وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

ولفتت الصحيفة إلى أن نجوم اليونايتد يعتقدون أن كريستيانو رونالدو لا يزال يعمل على خطة الرحيل، وعينه الآن على الانتقال إلى ناد جديد في شهر كانون الثاني/يناير القادم.

وأوضحت "ذا صن" أن رونالدو سيظل لاعبا بديلا في حسابات المدرب الهولندي، إريك تين هاج، لأنه لا يتناسب مع أسلوب لعبه.

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#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد

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