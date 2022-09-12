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نيمار رابع أفضل هداف في باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 00:12

نيمار رابع أفضل هداف في باريس سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (Gettyimages)
عرب ٤٨

دخل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، تاريخ فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أصبح رابع أفضل هداف بعد هدفه في مرمى ستاد برست، ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

ووفقا لموقع "Get Football French News" فقد تجاوز نيمار رصيد البرتغالي، بيدرو بوليتا، البالغ 109 أهداف وهو الآن رابع هداف في تاريخ الفريق.

ولعب بوليتا على مدار 5 مواسم مع فريق العاصمة الفرنسية، وخاض 211 مباراة مع الفريق، قبل مغادرته في صيف 2008.

وتخطى نيمار رصيد بوليتا بعد 152 مباراة فقط مع الفريق الفرنسي، بهدفه في المباراة ضد بريست، ليقود فريقه للفوز بهدف يتيم.

ويعتبر الأوروغواياني إدينسون كافاني، هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان حيث سجل 200 هدف في 301 مباراة.

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#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#الدوري الفرنسي

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