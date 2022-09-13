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لاعب تشيلسي يرفض عرضا لتجديد عقده

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 00:06

لاعب تشيلسي يرفض عرضا لتجديد عقده
اللاعب الفرنسي، نغولو كانتي (Gettyimages)
عرب ٤٨

رفض اللاعب الفرنسي، نغولو كانتي، عرضا لتجديد عقده مع فريقه تشيلسي الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كانتي مع تشيلسي في صيف 2023، ويستطيع التفاوض والتوقيع مع فريق جديد بداية من كانون الثاني/يناير القادم.

وحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن"، فإن الإدارة السابقة لتشيلسي عرضت على كانتي، التجديد لمدة 3 سنوات مع التمديد لموسم رابع.

وأشارت إلى أن المحادثات مع الإدارة الجديدة باتت مختلفة، حيث يعرض المالك تود بويلي على كانتي، عقدا لمدة موسمين، بالإضافة إلى بند التمديد لموسم ثالث.

ورفض كانتي هذا العرض، لأنه يريد عقدا جديدا لمدة 4 مواسم، كما أنه مستعد للاعتزال مع البلوز.

وتأخذ إدارة تشيلسي في الاعتبار، سجل كانتي مع الإصابات، ولذلك هناك تخوف من منحه العقد لمدة 4 مواسم.

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#نغولو كانتي
#تشيلسي

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