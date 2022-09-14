اللاكروس أو لاكروس (Lacrosse)، هي عبارة عن رياضة ذات نشاط كبير وانتشار جيد، تلعب هذه الرياضة بشكل جماعي عن طريق كرة مطاطية باستخدام عصا ذات طول معين تنتهي في طرفها بشبكة مصممة خصيصا لالتقاط الكرة وتلقيها.

تأتي تفاصيل هذه اللعبة وطريقة لعبها عن طريق استخدام اللاعبين لعصا اللعبة من أجل الالتقاط والتمرير وحتى التسديد باتجاه المرمى. هنالك جهة خاصة وموحدة تضم نشاطات رياضة اللاكروس وتحكمها، كما تعمل أيضا على إدارتها وهذه الجهة هي اتحاد لاكروس العالمي.

أما بالنسبة للمنافسات والمسابقات فقد تعددت وتنوعت حسب شهرتها ومكان تنظيمها، وأكثر هذه المنافسات شهرةً في لعبة اللاكروس هي بطولة اللاكروس الدولية، ويجب الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي البطل المسيطر دائما في هذه البطولة.

تعود أصول هذه اللعبة إلى أحد الألعاب القديمة التي امتهن لعبها الأميركيون الأصليون، فكانت واحدة من أقدم رياضات العالم الجماعية.

تعود رياضة اللاكروس إلى ثقافات قديمة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من ثقافة وعادات وتقاليد الشعب الإيراكو الذي بدوره يستوطن في ما يتم تسميته الآن باسم نيويورك وبنسلفانيا.

من الممكن جدا أن تكون رياضة اللاكروس قد تطورت ضمن جزيرة السلحفاة أو المعروفة باسم "تورتل آيلاند" والموجودة في أميركا الشمالية حيث تتأصل بين شعوب تلك المنطقة في وقت قديم من عام 1100 ميلادي. ثم في مستقبلها القريب شيئا فشيئا أصبحت خلال القرن السابع عشر معروفة وموثقة بشكل جيد عن طريق المبشرين اليسوعيين في المنطقة المتعارف عليها الآن باسم كندا.

في الغالب كانت تلعب هذه اللعبة مع مئات اللاعبين داخل الملعب، حيث جرى اعتماد اللعب بين قبائل كاملة أو قرى مختلفة، فكانت تملك هذه اللعبة قواعد متنوعة ومجال لعب مفتوح أيضا. وبالنسبة للأهداف فقد كانت في يوم من الأيام على بعد أميال من المسافات، فاستخدمت هذه اللعبة بمجالاتها الواسعة أيضا كوسيلة لحل الخلافات والنزاعات التي يمكن أن تستمر بدورها عدة أيام.

قواعد اللاكروس

كما تحدثنا آنفا فرياضة اللاكروس رياضة جماعية حيث يعمل اللاعبون بشكل متناسق على محاولة إدخال الكرة المطاطية في الشباك أو المرمى. مستخدمين لهذه الغاية عصا طويلة تعتبر من الأساسيات في هذه الرياضة وتنتهي هذه العصا بشبكة في نهايتها تدعى عصا لاكروس.

يتم تحديد الفائز في هذه الرياضة من خلال تجميع النقاط أو الأهداف المسجلة في كل مرمى وبعد أن ينتهي الوقت الرسمي المحدد للمباراة، ويصبح الفريق الحائز على أكبر عدد من النقاط هو الفريق الفائز.

إن رياضة اللاكروس تلتزم بمعايير فائقة الدقة لذا تعتبر لعبة رياضية وتعتمد النشاط والقوة واللياقة أيضا. تتكل اللاكروس على قدرة اللاعب على الركض وتحتاج من اللاعبين اعتماد سرعة وقدرة تحمل جيدة والالتزام بأصول اللعبة ومطالبها نحو اللعب الجماعي وتحقيق الأهداف والنقاط من أجل الفوز.

لقّبت رياضة اللاكروس بأنها أسرع لعبة تلعب على القدمين فأصبحت ذات شهرة عالية في مدارس الثانويات والجامعات ولها متابعون كثر على المستوى المحترف.

معدات اللاكروس

معدات الحماية

يتعرض لاعبو اللاكروس للكثير من الاصطدامات أثناء اللعبة وقد تحصل اختلاطات أخرى كالسقوط أو الوقوع ممسكين العصا، أو حتى اصطدام العصا بالمنافس، كل تلك الحالات تتطلب وسائل حماية من تلك الإصابات.

لذلك بدايةً يجب اتخاذ الحيطة والحذر من خلال ارتداء لاعبي اللاكروس معدات واقية؛ فتشمل هذه المعدات أولا الخوذة وهي أهم قطعة وواق للفم إضافةً للقفازات وأيضا الفوط. كما يجب توفر وسادات لتخفيف الصدمات والركلات المؤذية وتقليل حدتها، كوسادات على الضلوع ومنصات تعلو الكتف وظيفتها حمايته ووقايته من الأذيات، وأيضا واقيات للكوعين.

أما بالنسبة لحراس المرمى في لعبة اللاكروس فيجب عليهم ارتداء كل تلك الواقيات الخاصة بالحماية وإضافة لذلك يجب أن يقوموا بارتداء معدات إضافية تابعة لوظيفتهم في حراسة المرمى.

عصا اللاكروس

أما بالنسبة للعصا أو ما يعرف أيضا بالصليب فغالبا ما يستخدم المهاجمون صليبا قصير الطول أي يتراوح طوله ما بين 40-42 بوصة. أنا بالنسبة للاعبي خط الدفاع فيمتلكون في معظم الأحيان عصا طويلة قد يصل طولها إلى 72 بوصة.

تكون الشبكة في نهاية كل عصا ويتم استخدامها في هذه اللعبة سواء كانت طويلة أو قصيرة، ووظيفة هذه الشبكة هي تثبيت الكرة عن طريق شيء يشبه الشفة في طرفها ثم تسمح بدورها برمي الكرة أو تمريرها أو تسديدها أو حتى تشتيتها؛ وذلك من خلال تأرجح العصا.

تكون عصا حارس المرمى خاصة بشكل أكثر وذلك لاحتوائها على رأس أوسع وشبكة أكبر.

ملاعب اللاكروس

أما بالنسبة للملعب المعتمد للعبة اللاكروس، والذي من الممكن تسميته حقل اللاكروس؛ فيبلغ طوله 110 ياردات أما عرضه فيصل إلى 60 ياردة. يقسم الملعب إلى مناطق وقطاعات، فتكون منطقة الدفاع هي منطقة وجود الهدف الخاص بك، أما منطقة الهجوم فتكون حيث يوجد هدف الخصم بالتحديد. ومنطقة الجناح تكون في الوسط.

مرمى اللاكروس

الهدف الذي يقف به حارس المرمى فيصل إلى 6 أقدام وعرضه أيضا 6 أقدام، ويجلس هذا الحارس على بعد 15 ياردة من نهاية أو طرف الحقل.

من أين أتى اسم لاكروس؟

جرت تسمية هذه اللعبة الشهيرة والتي انطلقت وأخذت رواجا واسعا عن طريق مبشر فرنسي قدم إلى الأميريكتين وكان يدعى جان دي بريبوف. وبعد أن اطّلع على ثقافة هؤلاء الأميركيين الأصليين، لاحظ هذه اللعبة الرائجة وسرعان ما أصبح لدى المستوطنين الأوروبيين شغف تعلم اللعبة وأصبح اسمها شائعا لديهم فتعلموها من السكان المحليين.

بعد ذلك قام أحد الأشخاص الكنديين والذي كان يسمى آنذاك وليام جورج بيريز بتأسيس ناد خاص للعبة اللاكروس حيث اعتمد فيه وضع القواعد الرئيسة للعبة وكثير من الأساسيات التي ما زالت تستخدم حتى وقتنا الراهن.

أشهر لاعبي رياضة اللاكروس في العالم

يجتهد لاعبو اللاكروس للوصول إلى النجومية خلال المنافسات العالمية، لذا سنقوم هنا بذكر أفضل لاعبي اللاكروس على مدى العصور ممن أثاروا إعجاب متابعي اللعبة بأدائهم الرائع في المنافسات وإنجازاتهم الفردية.