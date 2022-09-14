ماذا قال تشافي بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ؟

أكد مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، أن فريقه كان أفضل من بايرن ميونخ الألماني، بعدما فاز الأخير بنتيجة هدفين نظيفين ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، أنه "حين تهدر الأهداف في دوري الأبطال، ينتهي بك الأمر باستقبال الأهداف في شباكك".

وتابع "كنا أفضل من بايرن ميونخ وأهدرنا الفرص لكنهم لم يهدروا وسجلوا".

وأضاف "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد والشوط الأول كان لنا، النتيجة لا تعكس الأداء".

وشدد على أنه "يجب أن نحافظ على الأشياء الإيجابية لدينا، النتيجة سلبية تماما، علينا التعلم من أخطائنا، لكن الخسارة خطوة إلى الوراء، الهزيمة ليست مستحقة لكنها بسبب أخطائنا".

وختم بالقول "ركلة الجزاء غير المحتسبة؟ لم أرها، الجميع أخبرني بها، لكن في النهاية لم يتحسبها الحكم".