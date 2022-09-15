  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

دوري أبطال أوروبا: هالاند يمنح سيتي فوزا صعبا على فريقه السابق دورتموند

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 08:38

دوري أبطال أوروبا: هالاند يمنح سيتي فوزا صعبا على فريقه السابق دورتموند
مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند (Getty Images)
عرب ٤٨

قدّم النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا صعبا على فريقه السابق وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 – 1، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأفلت سيتي من خسارة على أرضه بعدما افتتح الإنجليزي، غود بيلينغهام، التسجيل لدورتموند (56)، قبل أن يعود بطل إنجلترا من بعيد بهدفي جون ستونز (80) وهالاند (84).

وواصل سيتي تربعه على صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط، فيما بقي دورتموند على نقاطه الثلاث في المركز الثاني.

وكان سيتي سباقا في الهجوم الضاغط ولاحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الثالثة بعد توغل الجزائري، رياض محرز، في الرواق الأيمن، وسدد كرة أرضية كان لها الحارس ألكسندر ماير بالمرصاد، لكن غالبية الشوط الأول كانت استحواذا عقيما من دون أي خطورة تذكر من جانب الفريقين.

وبعدما أهدر دورتموند فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 52 عن طريق قائده، ماركو رويس، بتسديدة مرت إلى جانب القائم الأيسر، جاء الهدف بعد أربع دقائق للفريق الألماني بعدما تابع بيلينغهام تسديدة من رويس من داخل المنطقة، ليغيّر اتجاهها برأسية سكنت شباك الحارس البرازيلي إيدرسون.

وانتظر سيتي حتى الدقيقة 80 ليدرك التعادل بقذيفة صاروخية من ستونز عجز ماير عن مجاراتها أو صدها.

وسرعان ما حسم الـ"سيتيزنس" المباراة عن طريق ابن دورتموند السابق، هالاند، في الدقيقة 84، إذ أرسل البرتغالي غواو كانسيلو عرضية رائعة استقبلها هالاند بتسديدة مباشرة "على الطائر" بخارج قدمه وحولها في المرمى.

وفي المجموعة نفسها، تعادل إشبيلية الإسباني مع مضيفه كوبنهاغن سلبا، ليقبع في المركز الأخير من المجموعة مع نقطة يتيمة.

بودكاست عرب 48

#دوري أبطال أوروبا
#دورتموند
#مانشستر سيتي
#كرة قدم
#رياضة عالمية
#إرلينغ هالاند

حوارات

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يقهر مكابي حيفا وخسارة ثانية ليوفتوس
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يقهر مكابي حيفا وخسارة ثانية ليوفتوس

2022-09-15

مونديال قطر: مفاجأة جديدة في تحقيق "فيفا" ضد منتخب الإكوادور!
مونديال قطر: مفاجأة جديدة في تحقيق "فيفا" ضد منتخب الإكوادور!

2022-09-14

مونديال قطر: منتخب تونس يتلقى نبأ سارا
مونديال قطر: منتخب تونس يتلقى نبأ سارا

2022-09-14

الأكثر قراءة

الأردن: ارتفاع عدد قتلى انهيار العمارة السكنية إلى 6

الأردن: ارتفاع عدد قتلى انهيار العمارة السكنية إلى 6

2022-09-14
مقتل ضابط للاحتلال: شهيدان باشتباك قرب جنين

مقتل ضابط للاحتلال: شهيدان باشتباك قرب جنين

2022-09-14
القائمة المشتركة... ترفُع من أجل التوافق السياسي

القائمة المشتركة... ترفُع من أجل التوافق السياسي

2022-09-14
الشاباك يوصي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض إغلاق على بلدات فلسطينية

الشاباك يوصي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض إغلاق على بلدات فلسطينية

2022-09-14
انهيار عمارة اللويبدة بعمّان: ارتفاع عدد القتلى إلى 9 وتخليص رضيعة (4 شهور) على قيد الحياة

انهيار عمارة اللويبدة بعمّان: ارتفاع عدد القتلى إلى 9 وتخليص رضيعة (4 شهور) على قيد الحياة

2022-09-14