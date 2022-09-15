دوري أبطال أوروبا: هالاند يمنح سيتي فوزا صعبا على فريقه السابق دورتموند

قدّم النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا صعبا على فريقه السابق وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 – 1، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأفلت سيتي من خسارة على أرضه بعدما افتتح الإنجليزي، غود بيلينغهام، التسجيل لدورتموند (56)، قبل أن يعود بطل إنجلترا من بعيد بهدفي جون ستونز (80) وهالاند (84).

وواصل سيتي تربعه على صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط، فيما بقي دورتموند على نقاطه الثلاث في المركز الثاني.

وكان سيتي سباقا في الهجوم الضاغط ولاحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الثالثة بعد توغل الجزائري، رياض محرز، في الرواق الأيمن، وسدد كرة أرضية كان لها الحارس ألكسندر ماير بالمرصاد، لكن غالبية الشوط الأول كانت استحواذا عقيما من دون أي خطورة تذكر من جانب الفريقين.

وبعدما أهدر دورتموند فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 52 عن طريق قائده، ماركو رويس، بتسديدة مرت إلى جانب القائم الأيسر، جاء الهدف بعد أربع دقائق للفريق الألماني بعدما تابع بيلينغهام تسديدة من رويس من داخل المنطقة، ليغيّر اتجاهها برأسية سكنت شباك الحارس البرازيلي إيدرسون.

وانتظر سيتي حتى الدقيقة 80 ليدرك التعادل بقذيفة صاروخية من ستونز عجز ماير عن مجاراتها أو صدها.

وسرعان ما حسم الـ"سيتيزنس" المباراة عن طريق ابن دورتموند السابق، هالاند، في الدقيقة 84، إذ أرسل البرتغالي غواو كانسيلو عرضية رائعة استقبلها هالاند بتسديدة مباشرة "على الطائر" بخارج قدمه وحولها في المرمى.

وفي المجموعة نفسها، تعادل إشبيلية الإسباني مع مضيفه كوبنهاغن سلبا، ليقبع في المركز الأخير من المجموعة مع نقطة يتيمة.