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ما سبب تمسك يوفنتوس بأليغري بعد النتائج السلبية؟

تاريخ النشر: 17/09/2022 - 12:18

ما سبب تمسك يوفنتوس بأليغري بعد النتائج السلبية؟
المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى سبب عدم قيام إدارة يوفنتوس الإيطالي بإقالة المدرب، ماسيميليانو أليغري، في أعقاب النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته منذ بداية الموسم الجديد.

ومني اليوفي بخسارة أمام بنفيكا على أرضه وبين جماهيره، وهي الخسارة الثانية له بدوري أبطال أوروبا، بعدما سقط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الافتتاحية للبطولة.

وحسب ما نقلت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يتمسك بأليغري مدربا للفريق، رغم القلق الذي يساور الفريق بشأن الأداء والنتائج السلبية منذ بداية الموسم.

وأضافت أن هناك أسباب وراء تمسك اليوفي بالمدرب، على رأسها أن يوفنتوس لا يقوم بتغيير مدربه بعد 8 مباريات فقط من بداية الموسم، موضحة أن حال إقالة أليغري فإنه سيكون التغيير الرابع للبيانكونيري في 4 سنوات.

ولفتت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إلى أن أليغري مرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2025، كما يحصل المدرب على 7 ملايين يورو كراتب سنوي صافي بالإضافة إلى المكافآت.

وأشارت إلى أن الجانب الاقتصادي هو الرادع والمانع الرئيسي أمام يوفنتوس، حيث يقف راتب المدرب عائقا أيضًا أمام اليوفي.

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#ماسيمليانو أليغري
#يوفنتوس

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