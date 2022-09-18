برشلونة يرغب في ضم لاعب جديد من تشيلسي

أبدى برشلونة الإسباني رغبته في التعاقد مع أحد لاعبي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن البارسا يراقب لاعب "البلوز"، الإيطالي جورجينيو، ويسعى إلى ضمه عقب نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في "ستامفورد بريدج" في الصيف القادم، ولم يصل إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يرى جورجينيو كبديل محتمل لسيرجيو بوسكيتس الذي ينتهي عقده هذا الموسم.

وكان برشلونة قد تعاقد مع اللاعبين، أندرياس كريستينسن وماركوس ألونسو، من تشيلسي هذا الموسم، ما قد يحفز جورجينيو على الانتقال إلى "كامب نو".

ومما يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة مالية، وتركز إدارة الفريق مؤخرا على إبرام العديد من الصفقات المجانية.