رابطة الليغا ترد على الإساءات العنصرية للاعب ريال مدريد

ردت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على الإساءات التي طالت لاعب ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، من قبل جماهير أتلتيكو قبل مباراة الديربي بين الفريقين.

وحقق الفريق الملكي الفوز بهدفي رودريغو وفيدريكو فالفيردي، وهو الفوز السادس له على التوالي في صدارة جدول ترتيب الليغا.

وانتشرت تسجيلات فيديو لمجموعة كبيرة من المشجعين يرددون هتافات عنصرية ضد فينيسيوس قبل المباراة.

وسلطت الأضواء على فينيسيوس قبل المباراة بعد تصريحات وكيل اللاعبين الإسباني بيدرو برافو خلال برنامج "ال شيرينجيتو" التلفزيوني، والتي دعا من خلالها اللاعب البرازيلي "للتوقف عن لعب دور القرد"، في إشارة إلى رقصته المعتادة أثناء احتفاله بتسجيل الأهداف.

وخلال مباراة الديربي تواردت أنباء عن حدوث هتافات عنصرية داخل الملعب، حيث تم تداول فيديوهات تتعلق بهذه الوقائع، بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليطغى هذا الحادث على المباراة.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإسباني "ندين كل الحوادث داخل وخارج الملاعب، نعمل مع الأندية للإبقاء على كرة القدم ودية وممتعة".

وأضاف "خطاب الكراهية ليس له وجود في الدوري الإسباني ونعمل دائما مع الأندية والسلطات لتحديد أي حالة من هذا القبيل وتقديمها للقضاء".