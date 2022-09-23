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الجزائري محرز: أريد إنهاء مسيرتي مع السيتي

تاريخ النشر: 23/09/2022 - 09:22

الجزائري محرز: أريد إنهاء مسيرتي مع السيتي
النجم الجزائري رياض محرز (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى النجم الجزائري، رياض محرز، رغبته في إنهاء مسيرته والاعتزال مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي خلال السنوات القليلة القادمة.

ويمتد عقد محرز مع الفريق السماوي حتى عام 2025، وذلك بعدما قام بتمديده في تموز/يوليو الماضي.

ورغم عدم مشاركته بصورة منتظمة مع السيتي، إلا أن محرز أكد رغبته في الاعتزال بقميص السيتي، خلال تصريحات لموقع فريقه الرسمي.

وقال محرز "بكل تأكيد، أريد إنهاء مسيرتي مع السيتي، واللعب لأطول فترة ممكنة، وهو ما أؤمن بقدرتي على فعله، لكن دعونا نرى ما يخبئه المستقبل بعد تعليق الحذاء".

وأشار لاعب ليستر سيتي السابق، إلى عدم تخطيطه لمرحلة ما بعد الاعتزال، قائلا "لا أعرف ما سيحدث، لا زلت أفكر في الأمر، أحب كرة القدم ومن الصعب الابتعاد عنها".

ويلعب رياض محرز ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ 2018، عندما انضم إليه من ليستر بعد 4 سنوات أمضاها مع الثعالب.

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#رياض محرز
#مانشستر سيتي

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