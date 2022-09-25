رغبة لوكاكو تخالف عقده مع إنتر ميلان

أعرب مهاجم إنتر ميلان الإيطالي المعار من تشيلسي الإنجليزي، روميلو لوكاكو، عن سعادته مع فريقه الحالي ورفضه العودة إلى صفوف "البلوز" في الموسم القادم.

وحسب ما نقلت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن لوكاكو سعيد جدا مع النيراتزوري ولا يفكر في العودة إلى تشيلسي عند انتهاء فترة إعارته.

وانتقل لوكاكو إلى إنتر ميلان بعقد لمدة عام واحد مقابل 8 ملايين يورو، علمًا أن العقد لا يتضمن أي خيار للشراء.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنتر يخطط لمفاوضة تشيلسي على تجديد إعارة المهاجم البلجيكي لموسم آخر، بغض النظر عن نتائج هذا الموسم.

وأوضحت أن تشيلسي، قد يوافق بسبب العلاقة القوية بين تود بويلي رئيس النادي، وشركة (Roc Nation( التي تدير أعمال لوكاكو.

كان لوكاكو قد تغيب لمدة شهر عن المباريات، بسبب إصابة عضلية، لكنه يستهدف العودة إلى قيادة هجوم إنتر عقب نهاية التوقف الدولي.