يوفنتوس يسعى إلى حسم مصير دانيلو

يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي إلى حسم مصير لاعبه البرازيلي، دانيلو، خلال الفترة القادمة.

وانتقل دانيلو إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2019 بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة تبادلية، انتقل على إثرها جواو كانسيلو إلى الفريق السماوي.

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن اليوفي حريص كل الحرص على تجديد عقد دانيلو لموسم آخر، لينتهي في صيف 2025 بدلًا من 2024.

وأشار التقرير، إلى أن يوفنتوس لم يقدم عرضه لدانيلو حتى الآن، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأشهر المقبلة.

وخاض الظهير البرازيلي 118 مباراة في جميع المسابقات بقميص البيانكونيري منذ عام 2019، سجل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.