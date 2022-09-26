بايرن ميونخ يرشح مهاجم يوفنتوس لخلافة ليفاندوفسكي

يسعى بايرن ميونخ الألماني إلى تعزيز هجومه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقد أبدى اهتمامه بضم أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي لتعويض رحيل النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، إلى برشلونة الإسباني في الصيف المنصرم.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن اتصالات سابقة جرت بين الفريق البافاري ومهاجم اليوفي، دوسان فلاهوفيتش.

إلا أنه في شتاء 2021-2022 انتقل اللاعب إلى "السيدة العجوز" مقابل 82 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن بايرن ميونخ، عاود التفكير في فلاهوفيتش مرة أخرى، رغم ارتباطه بعقد مع السيدة العجوز.

ويراقب النادي البافاري تطور النجم الصربي حاليا، استعدادا لتقديم عرض لضمه خلال الصيف المقبل.

ولا يعتبر فلاهوفيتش الوحيد المرشح لتدعيم هجوم بايرن، وإنما هناك أيضا هاري كين، نجم توتنهام.