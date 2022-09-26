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تحديد موعد عودة بنزيمة إلى مباريات ريال مدريد

تاريخ النشر: 26/09/2022 - 19:28

تحديد موعد عودة بنزيمة إلى مباريات ريال مدريد
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (Gettyimages)
عرب ٤٨

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني نبأ سارا بشأن نجمه الفرنسي، كريم بنزيمة، بعد الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب مؤخرا.

وخرج بنزيمة مصابا من مباراة فريقه أمام سيلتيك الاسكتلندي، قبل أسبوعين، بعد مرور نصف ساعة على بداية المباراة، ضمن أحداث الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بنزيمة استغل فترة التوقف الدولي وسعى إلى التعافي وتقوية ركبته في مركز تدريب الفريق الملكي في فالديبيباس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من مواصلة ريال مدريد تحقيق الانتصارات حتى مع غياب بنزيمة، إلا أن الأخير سيعود لمركزه بمجرد تعافيه من الإصابة.

وأضافت الصحيفة أن مدرب الريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يأمل في شفاء بنزيمة تماما من الإصابة، حتى يستطيع الاعتماد عليه في تأمين التأهل لمرحلة خروج الخاسر بدوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة برشلونة في كلاسيكو الليغا.

ومن المتوقع أن يعود بنزيمة إلى التدريبات الجماعية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيكون متاحا لمباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

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#ريال مدريد
#كريم بنزيمة

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