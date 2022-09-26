ما سبب استبعاد صلاح من مباراة مصر وليبيريا؟

عرب ٤٨ / أ ف ب

استبعد مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، النجم محمد صلاح بالإضافة إلى اللاعبين مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح من المباراة أمام منتخب ليبيريا والمقررة غدا، الثلاثاء، في الإسكندرية.

وقرر مدرب المنتخب المصري استبعاد اللاعبين من منطلق الراحة والسماح لهم بالعودة إلى فرقهم.

وكان صلاح ومحمد تألقا في مباراة النيجر الودية التي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيفة، بينها ثنائية لصلاح وهدف لمحمد. في المقابل قرر الجهاز الفني إراحة ابو الفتوح بسبب شعوره بأوجاع في العضلة الخلفية.

وسيخلد صلاح بالتالي إلى الراحة قبل مواجهة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد برايتون في الدوري الممتاز السبت المقبل، في حين سيلتحق محمد بفريقه نانت الفرنسي.

وقال فيتوريا في تصريحات نقلتها قناة "اون تايم سبورتس"، إنه "سمحت لمصطفى محمد بالمغادرة نظرا لأنه سيمر بـ11 مباراة متتالية مع فريقه، ونفس الأمر مع محمد صلاح فهو أيضا أمامه العديد من المباريات حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر".