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سان جيرمان يتمسك بخطف سكرينيار في الشتاء

تاريخ النشر: 27/09/2022 - 20:18

سان جيرمان يتمسك بخطف سكرينيار في الشتاء
اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار (Gettyimages)
عرب ٤٨

أكد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تمسكه بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، ميلان سكرينيار، بناء على طلب مدربه.

وحسب ما نقلت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الإنتر يسعى إلى تحصين سكرينيار بعقد جديد عقب مباراتي برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ولفتت إلى أن المؤشرات الأولية لمفاوضات التجديد لا تبدو مبشرة، إذ عرضت إدارة الإنتر راتبا سنويا قيمته 6 ملايين يورو شامل المكافآت، فيما حدد سكرينيار راتبا بقيمة 7.5 مليون يورو.

وأضافت أن باريس سان جيرمان وعد سكرينيار بالعودة إلى المفاوضات مجددا من أجل شرائه في الميركاتو الشتوي في كانون الثاني/يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن الوعد الباريسي لسكرينيار قائم سواء جدد اللاعب تعاقده مع إنتر ميلان أو قرر الرحيل عقب نهاية عقده في حزيران/يونيو القادم.

ختمت أن عرض باريس سان جيرمان لشراء سكرينيار يتراوح بين 25 و30 مليون يورو، في الوقت الذي رفض فيه الإنتر 60 مليون يورو لبيعه خلال صيف العام الجاري.

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#باريس سان جيرمان
#ميلان سكرينيار
#إنتر ميلان

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