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مانشستر يونايتد يضع عينه على مهاجم روما

تاريخ النشر: 27/09/2022 - 20:07

مانشستر يونايتد يضع عينه على مهاجم روما
اللاعب الإنجليزي تامي أبراهام (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع لاعب روما الإيطالي، تامي أبراهام، لتعزيز هجومه في الفترة القادمة.

ويبحث اليونايتد عن بديل لنجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي ارتبط اسمه بالرحيل وقد يكون ذلك عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن أبراهام يطمح للعودة إلى إنجلترا حيث لعب بصفوف تشيلسي سابقا، على الرغم من مستواه الجيد مع روما واستمرار عقده مع الفريق.

وحاول آرسنال التعاقد مع أبراهام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يلجأ إلى خيار البرازيلي غابرييل جيسوس.

وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد وضع أبراهام ضمن المرشحين لتعزيز هجومه لكنه لم يستقر حتى الآن على ضمه.

ومما يذكر أن عقد أبراهام مع روما يمتد لغاية 2026.

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#تامي أبراهام
#مانشستر يونايتد
#روما
#كريستيانو رونالدو

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