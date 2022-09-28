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كريستيانو رونالدو يثير غضب جماهير منتخب البرتغال

تاريخ النشر: 28/09/2022 - 10:05

كريستيانو رونالدو يثير غضب جماهير منتخب البرتغال
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أشعل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، غضب جماهير بلاده بعد المباراة أمام منتخب إسبانيا بدوري أمم أوروبا.

وألحق المنتخب الإسباني الخسارة بنظيره البرتغالي بهدف يتيم أحرزه اللاعب ألفارو موراتا في الدقيقة 88، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وبعد المباراة لم يتمكن كريستيانو من إخفاء غضبه بعد تلقي الخسارة القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة دوري الأمم.

وبدا على رونالدو عقب انتهاء المباراة علامات الغضب الشديد، حيث خلع شارة القيادة وألقاها أرضا خلال خروجه من أرض الملعب إلي غرف الملابس.

وأثارت تلك اللقطة غضب جماهير البرتغال الحاضرة في الملعب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن ما فعله رونالدو ليس المرة الأولى، كما يمثل إهانة لدوره كقائد.

وسبق وأن قام رونالدو بنفس الواقعة، في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، وتحديدا عقب مواجهة صربيا، وإلغاء هدف صحيح له في الوقت القاتل.

وتأهلت إسبانيا رفقة منتخبات إيطاليا وهولندا وكرواتيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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#كريستيانو رونالدو
#منتخب البرتغال
#دوري أمم أوروبا
#منتخب إسبانيا

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