كأس البطولة العربية لكرة السلة لسيدات بيروت

حقق فريق سيدات بيروت اللبناني لقب البطولة العربية لكرة السلة التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 20 ولغاية 28 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وجاء ذلك عقب فوز الفريق اللبناني على نظيره سموحة السكندري، والذي يقوده فنيا مديره الفني عماد الدين محمود بنتيجة 69 - 64، في اللقاء الذي أقيم على صالة بئر شلوف.

وفرض بيروت سيطرته على جميع فترات اللقاء، وجاءت كالتالي: الفترة الأولى 18 - 15، والفترة الثانية 33 - 31، والفترة الثالثة 49 - 44.

وشهدت المباراة تألق نجمة بيروت، عايدة باخوس، التي سجلت 18 نقطة، كأفضل مسجلة في بيروت مع تمريرتين حاسمتين.

ومن جهتها، سجلت نجمة سموحة، سيرا جاناري، 24 نقطة كأفضل مسجلة في اللقاء.

ومع نهاية المباراة، سلّم رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، إسماعيل القرقاوي، كأس البطولة العربية لسيدات بيروت، وسط حضور رئيس النادي ونائب رئيس الاتحاد العربي، نديم حكيم.

وكان بيروت اللبناني قد صعد للنهائي عقب فوزه على نظيره الأمل الرياضي التونسي بالنتيجة 56 - 53، فيما تأهل سموحة بعد فوزه على نظيره الفحيص الأردني 82 - 58.

تجدر الإشارة إلى أن بيروت اللبناني هو حامل لقب البطولة الماضية، عقب فوزه على نظيره الثورة السوري في البطولة التي أقيمت بالأردن العام الماضي.