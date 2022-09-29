  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كأس البطولة العربية لكرة السلة لسيدات بيروت

تاريخ النشر: 29/09/2022 - 08:48

كأس البطولة العربية لكرة السلة لسيدات بيروت
سيدات بيروت (فيسبوك)
عرب ٤٨

حقق فريق سيدات بيروت اللبناني لقب البطولة العربية لكرة السلة التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 20 ولغاية 28 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وجاء ذلك عقب فوز الفريق اللبناني على نظيره سموحة السكندري، والذي يقوده فنيا مديره الفني عماد الدين محمود بنتيجة 69 - 64، في اللقاء الذي أقيم على صالة بئر شلوف.

وفرض بيروت سيطرته على جميع فترات اللقاء، وجاءت كالتالي: الفترة الأولى 18 - 15، والفترة الثانية 33 - 31، والفترة الثالثة 49 - 44.

وشهدت المباراة تألق نجمة بيروت، عايدة باخوس، التي سجلت 18 نقطة، كأفضل مسجلة في بيروت مع تمريرتين حاسمتين.

ومن جهتها، سجلت نجمة سموحة، سيرا جاناري، 24 نقطة كأفضل مسجلة في اللقاء.

ومع نهاية المباراة، سلّم رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، إسماعيل القرقاوي، كأس البطولة العربية لسيدات بيروت، وسط حضور رئيس النادي ونائب رئيس الاتحاد العربي، نديم حكيم.

وكان بيروت اللبناني قد صعد للنهائي عقب فوزه على نظيره الأمل الرياضي التونسي بالنتيجة 56 - 53، فيما تأهل سموحة بعد فوزه على نظيره الفحيص الأردني 82 - 58.

تجدر الإشارة إلى أن بيروت اللبناني هو حامل لقب البطولة الماضية، عقب فوزه على نظيره الثورة السوري في البطولة التي أقيمت بالأردن العام الماضي.

بودكاست عرب 48

#سيدات بيروت
#كرة السلة
#بطولات
#تونس
#سموحة السكندري

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

محمد صلاح ورونالدو أكثر المستفيدين من التخفيض الضريبي في بريطانيا
محمد صلاح ورونالدو أكثر المستفيدين من التخفيض الضريبي في بريطانيا

2022-09-29

آرسنال يتمسك بالتعاقد مع لاعب أستون فيلا
آرسنال يتمسك بالتعاقد مع لاعب أستون فيلا

2022-09-28

ليفاندوفسكي يفاجئ برشلونة!
ليفاندوفسكي يفاجئ برشلونة!

2022-09-28

الأكثر قراءة

4 شهداء و44 إصابة باشتباك مع الاحتلال بجنين

4 شهداء و44 إصابة باشتباك مع الاحتلال بجنين

2022-09-28
إصابات في مواجهات واسعة مع الاحتلال في الضفة

إصابات في مواجهات واسعة مع الاحتلال في الضفة

2022-09-28
المكسيك تعتقل 26 شخصا ينتمون لطائفة يهودية متطرفة

المكسيك تعتقل 26 شخصا ينتمون لطائفة يهودية متطرفة

2022-09-28
شاكيد تطالب بطرد أفراد من عائلة الشهيد فادي قنبر

شاكيد تطالب بطرد أفراد من عائلة الشهيد فادي قنبر

2022-09-28
أغلبية بين طلاب الجامعات الأميركية تؤيد BDS ومقاطعة إسرائيل

أغلبية بين طلاب الجامعات الأميركية تؤيد BDS ومقاطعة إسرائيل

2022-09-28