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محمد صلاح ورونالدو أكثر المستفيدين من التخفيض الضريبي في بريطانيا

تاريخ النشر: 29/09/2022 - 08:30

محمد صلاح ورونالدو أكثر المستفيدين من التخفيض الضريبي في بريطانيا
محمد صلاح ورونالدو (Getty Images)
عرب ٤٨

يحصل النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ونظيره البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على ملايين من الجنيهات الإسترلينية سنويا بعد أن قررت الحكومة البريطانية تخفيض ضريبة الدخل على ذوي الدخول العالية بدءا من نيسان/ أبريل 2023.

وأعلن وزير المالية البريطاني كواسي كواتينغ، حديثا، توحيد شرائح الضرائب لمرتفعي الدخل عند 40% لمرتفعي الدخل، وإلغاء الحد الأعلى لضريبة الدخل التي كانت تبلغ 45%.

ومن المتوقع أن يكون محمد صلاح، الذي يحصل على قرابة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وكذلك كريستيانو رونالدو، أكبر المستفيدين من قرار وزارة المالية البريطانية، إذ سيحصل كل واحد منهما على 1.3 مليون جنيه إسترليني إضافية سنويا نتيجة تغير مبلغ صافي الدخل.

وجدد صلاح عقده مع ليفربول في تموز/ يوليو الماضي لمدة 3 أعوام إضافية، ووضعه العقد الجديد كأكثر اللاعبين تقاضيا للأموال في ليفربول، بينما يدفع مانشستر يونايتد 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لرونالدو منذ عودته إلى "أولد ترافورد" الصيف الماضي.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "التايمز" فإن متوسط ما يحصل عليه لاعبو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 4 ملايين جنيه إسترليني سنويا بعد خصم الضرائب، لكن هذا الرقم سيرتفع على خلفية التخفيضات الضريبية.

وبحسب دراسة أخرى أجرتها شركة "إي واي" للمحاسبة، دفع لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز 1.4 مليار جنيه كضرائب خلال موسم 2019 - 2020، بينما تعتقد صحيفة "دايلي ميل" أن رواتب اللاعبين سترتفع بنحو 240 ألف جنيه إسترليني سنويا، ما سيجعل الدوري الإنجليزي الممتاز الوجهة الأكثر جاذبية للمواهب الأجنبية.

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#محمد صلاح
#كريستيانو رونالدو
#ليفربول
#بريطانيا

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