  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

هل ستبعد الإصابة ألفيس عن مونديال قطر؟

تاريخ النشر: 30/09/2022 - 10:07

هل ستبعد الإصابة ألفيس عن مونديال قطر؟
النجم البرازيلي داني ألفيس (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعرض النجم البرازيلي، داني ألفيس، للإصابة ما أثار الشكوك حول لحاقه ببطولة كأس العالم "مونديال قطر" رفقة منتخب بلاده.

وتطرق فريق بوماس أونام المكسيكي إلى الإصابة التي لحقت بألفيس والتي ستبعده عن الجولة الأخيرة من المرحلة العادية لبطولة "أبرتورا 2022".

وأعلن الفريق أن الطاقم الطبي التابع له، سيقيم الإصابة التي تعرض لها اللاعب الحاصل على أكبر عدد من الألقاب في التاريخ، خلال الساعات القادمة.

ورغم عدم تشخيص حالته من قبل أطباء بوماس، حتى الآن، رد ألفيس عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به، على منشور لإحدى وسائل الإعلام المكسيكية، التي أكدت أنه سيغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة.

وأوضح أنه سيغيب فقط عن المباراة المرتقبة أمام برافوز، على سبيل الاحتراز، وأنه سيكون جاهزا لمونديال 2022.

وقال اللاعب السابق في صفوف برشلونة تعليقا على المنشور "ليس صحيحا.. صديقي ديوجو (دي أوليفيرا، مهاجم بوماس) ركلني في التدريبات، وكإجراء احترازي لن أسافر مع المجموعة" إلى مدينة خواريث للمشاركة في المباراة.

وسيختتم بوماس مشاركته في مرحلة (أبرتورا) بزيارة خواريث، اليوم الجمعة، دون أي فرصة في التأهل إلى المرحلة النهائية.

بودكاست عرب 48

#داني ألفيس
#مونديال قطر
#كأس العالم
#بوماس أونام

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يقدم عرضا جديدا لميسي
باريس سان جيرمان يقدم عرضا جديدا لميسي

2022-09-30

كأس البطولة العربية لكرة السلة لسيدات بيروت
كأس البطولة العربية لكرة السلة لسيدات بيروت

2022-09-29

محمد صلاح ورونالدو أكثر المستفيدين من التخفيض الضريبي في بريطانيا
محمد صلاح ورونالدو أكثر المستفيدين من التخفيض الضريبي في بريطانيا

2022-09-29

الأكثر قراءة

الاحتلال يعتدي على طلبة المدارس: استشهاد الطفل ريان سليمان إثر مطاردته

الاحتلال يعتدي على طلبة المدارس: استشهاد الطفل ريان سليمان إثر مطاردته

2022-09-29
أهالي طلاب بإعدادية يافا يطالبون بإبعادها.. المديرة تتهمهم بالتحريض

أهالي طلاب بإعدادية يافا يطالبون بإبعادها.. المديرة تتهمهم بالتحريض

2022-09-29
بتر يد المعتقل محمد غوادرة المتّهم بتنفيذ عمليّة غور الأردن

بتر يد المعتقل محمد غوادرة المتّهم بتنفيذ عمليّة غور الأردن

2022-09-29
تحليلات: عملية عسكرية واسعة بجنين إذا استمرت مقاومة الاحتلال

تحليلات: عملية عسكرية واسعة بجنين إذا استمرت مقاومة الاحتلال

2022-09-29
المستشارة القضائية: لا توجد ذريعة قانونية لشطب التجمع

المستشارة القضائية: لا توجد ذريعة قانونية لشطب التجمع

2022-09-29