هل ستبعد الإصابة ألفيس عن مونديال قطر؟

تعرض النجم البرازيلي، داني ألفيس، للإصابة ما أثار الشكوك حول لحاقه ببطولة كأس العالم "مونديال قطر" رفقة منتخب بلاده.

وتطرق فريق بوماس أونام المكسيكي إلى الإصابة التي لحقت بألفيس والتي ستبعده عن الجولة الأخيرة من المرحلة العادية لبطولة "أبرتورا 2022".

وأعلن الفريق أن الطاقم الطبي التابع له، سيقيم الإصابة التي تعرض لها اللاعب الحاصل على أكبر عدد من الألقاب في التاريخ، خلال الساعات القادمة.

ورغم عدم تشخيص حالته من قبل أطباء بوماس، حتى الآن، رد ألفيس عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به، على منشور لإحدى وسائل الإعلام المكسيكية، التي أكدت أنه سيغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة.

وأوضح أنه سيغيب فقط عن المباراة المرتقبة أمام برافوز، على سبيل الاحتراز، وأنه سيكون جاهزا لمونديال 2022.

وقال اللاعب السابق في صفوف برشلونة تعليقا على المنشور "ليس صحيحا.. صديقي ديوجو (دي أوليفيرا، مهاجم بوماس) ركلني في التدريبات، وكإجراء احترازي لن أسافر مع المجموعة" إلى مدينة خواريث للمشاركة في المباراة.

وسيختتم بوماس مشاركته في مرحلة (أبرتورا) بزيارة خواريث، اليوم الجمعة، دون أي فرصة في التأهل إلى المرحلة النهائية.