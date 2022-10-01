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آرسنال يستهدف ضم لوكاتيلي مجددا

تاريخ النشر: 01/10/2022 - 09:00

آرسنال يستهدف ضم لوكاتيلي مجددا
اللاعب الإيطالي مانويل لوكاتيلي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى فريق آرسنال الإنجليزي اهتمامه من جديد بضم اللاعب الإيطالي، مانويل لوكاتيلي، الذي فضل الانتقال إلى يوفنتوس العام الماضي على حساب الأول.

وساهم لوكاتيلي في تتويج إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020" الصيف الماضي، وكان مرشحا للانتقال إلى آرسنال أو يوفنتوس، قبل أن ينضم إلى اليوفي على سبيل الإعارة لمدة عامين مقابل 25 مليون يورو قادما من ساسولو.

ووفقا لـ"كالتشيو ميركاتو"، فإن "المدفعجية" لم ينس لوكاتيلي بعد فشل التعاقد معه العام الماضي، ويخطط للعودة إلى اللاعب من جديد في سوق الانتقالات المقبل.

ولم يحظ لوكاتيلي بوقت إيجابي رفقة يوفنتوس، وعانى من الإرهاق العضلي هذا الموسم، إلى جانب تصريح المدرب، ماسيمليانو أليغري، بأن الفريق يملك في وسط الملعب رابيو وباريديس وبوغبا بالإضافة إلى لوكاتيلي كبديل أول.

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#آرسنال
#مانويل لوكاتيلي
#يوفنتوس

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