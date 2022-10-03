أنشيلوتي يرد حول مستقبله مع ريال مدريد

تطرق المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، إلى مستقبله مع فريقه ريال مدريد بعد التعادل أمام أوساسونا بهدف لكل منهما، الأحد، ضمن أحداث الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وذكر أنشيلوتي في تصريح لشبكة "راي سبورت" الإيطالية حول مستقبله "ما أراه أن مستقبلي هو ريال مدريد".

وأشار إلى أن "هذا الموسم وفي الموسم القادم سأبقى في ريال مدريد، ثم سيكون ريال مدريد ومرة أخرى ريال مدريد! ثم سنرى ما سيحدث".

ومن المقرر أن ينتهي عقد أنشيلوتي مع الريال في صيف 2024.

وسبق أن صرح أنشيلوتي قبل عدة شهور بأنه سيعتزل التدريب عقب انتهاء تجربته الحالية مع الميرنغي.