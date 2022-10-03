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كلوب يُشبه ليفربول بكريستيانو وميسي!

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 21:16

كلوب يُشبه ليفربول بكريستيانو وميسي!
المدرب الألماني يورغن كلوب (Gettyimages)
عرب ٤٨

رأى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن فريقه قادر على العودة إلى المسار الصحيح بعد تراجعه في الدوري الإنجليزي وعلى المستوى الأوروبي.

ويستضيف ليفربول نظيره رينجرز الاسكتلندي غدا، الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد" ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة الغد "بعد مباراة أياكس أمستردام كان هناك فترة توقف، ولم نلعب ضد وولفرهامبتون وتشيلسي، قبل أن نتعادل مع برايتون".

وأضاف "علينا أن نكون أفضل على المستوى الهجومي، ما يحدث الآن حدث في 2021، عندما أصيب كل المدافعين في الفريق، وفقدنا نهجنا وطريقتنا، لكننا وجدنا حلًا بالنهاية".

وتابع "اللاعبون يعانون من افتقاد الثقة، أنظروا إلى كريستيانو رونالدو الآن، بعد مسيرة أسطورية يجلس بديلًا، وهناك ليونيل ميسي الذي عانى من مشاكل عديدة في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان".

وأكمل "كنا نستطيع الفوز على برايتون، لكنهم كانوا جيدين جدًا، وعانينا في بناء الهجمة أمامهم، وشعرنا أننا خسرنا اللقاء ولم نتعادل، لكن علينا الآن التحلي بالصبر ومواصلة العمل بجد".

وعن رأيه في مستوى الأوروغواياني داروين نونيز، قال "نونيز ما زال يتأقلم، لا يمكن للاعب جديد أن يظهر كل ما لديه في البداية، هذا يحدث من وقت لآخر، داروين عاد من فترة التوقف وهو يعاني من بعض الكدمات بعضلة الفخذ".

وعن مباراة رينجرز، قال "تحدثت مع ستيفن جيرارد مدربهم السابق، وتابعتهم عن كثب، وأعتقد أنه (جيرارد) استمتع بعمله هناك، وكانت تجربة مفيدة جدًا".

وختم "رينجرز قدم مستويات رائعة في اليوروبا ليغ العام الماضي، ويضم بين صفوفه العديد من المواهب الشابة، نفس الأمر بالنسبة لمنافسه سيلتيك".

بودكاست عرب 48

#يورغن كلوب
#ليفربول
#ليونيل ميسي
#كريستيانو رونالدو

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