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مانشستر سيتي يسعى إلى خطوة مفاجئة بشأن هالاند

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 09:34

مانشستر سيتي يسعى إلى خطوة مفاجئة بشأن هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (Gettyimages)
عرب ٤٨

يخطط مانشستر سيتي الإنجليزي لمكافأة نجمه النرويجي، إيرلينغ هالاند، في ظل تألقه منذ انضمامه إليه في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأحرز هالاند 17 هدفا خلال 11 مباراة فقط مع الفريق السماوي، ما جعله يخطف الأنظار خلال الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد"، فإن السيتي يفكر في تمديد عقد هالاند بعد 3 أشهر فقط على انضمامه للفريق مقابل 60 مليون يورو.

وأشارت إلى عزم مسؤولي السيتي منح صاحب الـ22 عاما عقدا جديدا يمتد لصيف 2027.

ومن المتوقع أن يتضمن هذا العقد زيادة في راتبه الأسبوعي، حتى يقطع السيتي طريق عمالقة أوروبا نحوه مستقبلا.

ويتضمن عقد هالاند مع المان سيتي شرطا جزائيا، تبلغ قيمته 150 مليون يورو، يسمح بتفعيله مع حلول صيف 2024.

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#مانشستر سيتي
#إيرلينغ هالاند
#الدوري الإنجليزي

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