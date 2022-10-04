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كريستيانو رونالدو قد يرحل عن اليونايتد في الشتاء

تاريخ النشر: 04/10/2022 - 10:15

كريستيانو رونالدو قد يرحل عن اليونايتد في الشتاء
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

رجحت تقارير صحفية إمكانية رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وخرج كريستيانو من حسابات المدرب الهولندي، إريك تين هاج، الذي لا يعتمد عليه بشكل أساسي، وفي المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي التي انتهت بفوز الأخير بالنتيجة 3-6 بقي على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

ووفقا لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن تين هاج كان يرغب في الإبقاء على كريستيانو، عندما تولى منصبه كمدرب للفريق، لكنه الآن لن يقف أمام رحيل اللاعب، إذا تلقى عرضا مناسبا في كانون الثاني/يناير القادم.

وحاول رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المنقضي، بسبب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة، أن رونالدو لا يزال يأمل في الرحيل عن مانشستر يونايتد، في كانون الثاني/يناير المقبل، لكنه يريد الحصول على فرصة أكبر للعب قبل مونديال قطر.

وشارك رونالدو مباراة كاملة واحدة فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

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#مانشستر يونايتد
#كريستيانو رونالدو
#إريك تين هاج

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