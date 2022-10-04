ميسي في طريقه للعودة إلى برشلونة

يبدو أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سيعود إلى فريق برشلونة الإسباني بعد انتهاء عقده مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة أرجنتينية، أن ميسي سيعود إلى فريقه السابق في الموسم الكروي القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف القادم، وهو يتضمن بندا يسمح له التمديد لموسم إضافي بشرط موافقة الطرفين.

ووفقا للصحيفة الأرجنتينية "فيرونكا بروناتي" المقربة من عائلة ميسي، فإن البرغوث سيكون لاعبا في برشلونة يوم 1 تموز/يوليو 2023.

يذكر أن العديد من مسؤولي برشلونة فتحوا الباب، مؤخرًا، أمام عودة ميسي، بالتأكيد أن التعاقد معه ممكن، طالما سيأتي البرغوث عبر صفقة مجانية.

وسبق أن زعمت تقارير أن ميسي سيتخذ القرار النهائي بشأن مستقبله عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

من جانبه قال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تؤكد مصادر مقربة من ليونيل ميسي أنه سيقرر مستقبله في عام 2023، وليس الآن".

وأضاف "يناقش برشلونة داخليًا عودة ميسي بالفعل، بينما سيحاول باريس سان جيرمان تمديد عقده".

واختتم "أكد المقربون من ميسي عدم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله حتى الآن، كما أنه لا توجد أي مفاوضات متقدمة".