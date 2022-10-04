  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميلان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي

تاريخ النشر: 04/10/2022 - 10:22

ميلان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي
اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي (Gettyimages)
عرب ٤٨

بات آيه سي ميلان الإيطالي على أعتاب استعادة خدمات مهاجمه البلجيكي، ديفوك أوريجي، بعدما ابتعد عن الملاعب بسبب الإصابة في بداية الموسم.

وانتقل أوريجي إلى ميلان هذا الموسم بعقد يمتد لأربع سنوات بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي، لكنه تعرض لمشاكل عضلية بعد وصوله بفترة وجيزة.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أوريجي تدرب مع ميلان وأكمل الجلسة بأكملها مع زملائه في الفريق.

ويأمل أوريجي أن يكون لائقا لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، ومساعدة فريقه في هذا اللقاء الصعب.

أما بالنسبة لثيو هيرنانديز، فلا يزال ينفذ برنامجا تأهيليا بمفرده، ما يعني أنه سيتعين عليه الانتظار لفترة أطول قليلا قبل العودة للملاعب.

بودكاست عرب 48

#ديفوك أوريجي
#ميلان
#دوري أبطال أوروبا
#تشيلسي

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كريستيانو رونالدو قد يرحل عن اليونايتد في الشتاء
كريستيانو رونالدو قد يرحل عن اليونايتد في الشتاء

2022-10-04

أبناء الرينة يُسقط ب. القدس ويحقق فوزه الأول بالدوري
أبناء الرينة يُسقط ب. القدس ويحقق فوزه الأول بالدوري

2022-10-03

أنشيلوتي يرد حول مستقبله مع ريال مدريد
أنشيلوتي يرد حول مستقبله مع ريال مدريد

2022-10-03

الأكثر قراءة

شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون

شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون

2022-10-03
مقتل شخص بإطلاق نار في محطة وقود بمنطقة تل أبيب

مقتل شخص بإطلاق نار في محطة وقود بمنطقة تل أبيب

2022-10-03
قتيل من النقب في جريمة إطلاق نار قرب الخليل

قتيل من النقب في جريمة إطلاق نار قرب الخليل

2022-10-03
الرابعة خلال 24 ساعة: عملية إطلاق نار تستهدف حاجز بيت فوريك

الرابعة خلال 24 ساعة: عملية إطلاق نار تستهدف حاجز بيت فوريك

2022-10-03
إسرائيل ترفض المصادقة على اتفاق ثقافي أوروبي بسبب المستوطنات

إسرائيل ترفض المصادقة على اتفاق ثقافي أوروبي بسبب المستوطنات

2022-10-03