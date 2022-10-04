ميلان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي

بات آيه سي ميلان الإيطالي على أعتاب استعادة خدمات مهاجمه البلجيكي، ديفوك أوريجي، بعدما ابتعد عن الملاعب بسبب الإصابة في بداية الموسم.

وانتقل أوريجي إلى ميلان هذا الموسم بعقد يمتد لأربع سنوات بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي، لكنه تعرض لمشاكل عضلية بعد وصوله بفترة وجيزة.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أوريجي تدرب مع ميلان وأكمل الجلسة بأكملها مع زملائه في الفريق.

ويأمل أوريجي أن يكون لائقا لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، ومساعدة فريقه في هذا اللقاء الصعب.

أما بالنسبة لثيو هيرنانديز، فلا يزال ينفذ برنامجا تأهيليا بمفرده، ما يعني أنه سيتعين عليه الانتظار لفترة أطول قليلا قبل العودة للملاعب.