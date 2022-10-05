سواريز يختار وجهته القادمة

اختار النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، وجهته القادمة في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير القادم.

ويرتدي سواريز حاليا قميص فريق ناسيونال دي مونتيفيديو، ومن المقرر أن ينتهي عقده معه عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لإذاعة "راك 1" الإسبانية، فإن سواريز سيخوض كأس العالم مع منتخب بلاده في قطر، ومن ثم سينضم لفريق لوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، في كانون الثاني/يناير المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي سواريز، مع زميله السابق في برشلونة، الإسباني ريكي بويج، الذي رحل عن البارسا في الصيف الماضي، ووقع مع غالاكسي لمدة 3 مواسم.

ورحل سواريز عن برشلونة في صيف 2020، وانضم لصفوف أتلتيكو مدريد، وساهم معه في التتويج بلقب الليغا في موسم الأول، قبل أن يرحل مع نهاية الموسم الثاني.