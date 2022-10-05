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مدرب برشلونة: تعرضنا للظلم وموقفنا بات معقدا

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 10:34

مدرب برشلونة: تعرضنا للظلم وموقفنا بات معقدا
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، استيائه بعد الخسارة أمام إنتر ميلان الإيطالي بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أنا غاضب من الموقف، ولا نفهم أي شيء، إذا كانت هناك لمسة يد على أنسو فاتي فنحن لدينا ركلة جزاء، إنه ظلم ويجب على الحكم التحدث وشرح قراراتهم لأننا لا نفهم شيئا".

وأضاف "كانت لدينا فرص لكننا لم نستغلها، وكنا نعلم خطورة الخصم بتسديداتهم من خارج المنطقة، ويتبقى أمامنا 3 نهائيات ونحن في وضع غير مريح ويجب أن نتنافس بشكل أفضل".

وتابع "يجب أن يتحدث الحكم، وأن يشرح لماذا لم يحتسب لنا ركلة جزاء، أعتقد أنه قرار غير عادل".

وأوضح "أردنا الهجوم في المساحات، وصنعنا فرصا أكثر منهم لكننا لم نستغلها، وفي الشوط الثاني كنا أفضل وحاولنا بكل الطرق".

وصرح "افتقرنا إلى الإيقاع والتحرك في الشوط الأول، ويجب أن ننتقد أنفسنا، وينتظرنا 3 نهائيات".

وأتم "أنا قلق من الخسارة وموقفنا بات معقدا".

وتجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما انفرد إنتر ميلان بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يتصدر بايرن ميونخ المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتذيل فيكتوريا بلزن من دون نقاط.

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#تشافي هيرنانديز
#برشلونة
#إنتر ميلان
#دوري أبطال أوروبا

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