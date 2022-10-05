ميلان يتلقى نبأ سارا قبل ملاقاة يوفنتوس

تلقى فريق آيه سي ميلان نبأ سارا قبل ملاقاة نظيره يوفنتوس يوم السبت القادم، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وضربت الإصابات لاعبي ميلان من بينهم ثيو هيرنانديز ودافيد كالابريا وسيمون كايير وأليكسيس ساليميكريس وجونيور ميسياس.

وحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ثيو هيرنانديز تعافى من الإصابة، وسيكون جاهزا للمشاركة مع الروسونيري في موقعة يوفنتوس على ملعب سان سيرو.

وكان ثيو هيرنانديز قد استبعد من معسكر منتخب فرنسا الأخير، بعد إصابته بإجهاد في عضلة المقرب اليمنى.

يذكر أن نادي ميلان يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 17 نقطة، بعد مرور 8 جولات.